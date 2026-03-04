Affari tuoi, Martina Miliddi va nel pallone: umiliata da Herbert

Il simpatico "disastro" di Martin Miliddi alla Regione fortunata scatena i telespettatori di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1. Il padrone di casa Stefano De Martino, nel momento clou della partita di Paola e Andrea (sfortunata) chiama la ballerina ex Amici di Maria De Filippi al tavolo con la busta della Regione Fortunata.

Martina però va nel pallone, balbetta, sbircia dentro la busta e De Martino, fingendosi sconsolato, si rivolge ad Herbert Ballerina: "Questa è peggio di te, io speravo...", "Guarda, così impari!", ribatte il pacchista-disturbatore, che durante la sua assenza dal programma era stato "sostituito" proprio dalla Miliddi.

Sui social è un diluvio di commenti, tra il divertito e il velenoso. "Ste con due esauriti di Martina e Hebert ahahahahah", "Ma la presenza di Martina? Di miracolati e raccomandati è pieno ok ma con lei è davvero spudorato", "Ma che fastidio vi da? Veramente non capisco".

E ancora: "Martina che sta a testa bassa per non farsi sgamare", "Continua a non ricordarsi la regione AHAHAHAH", "La geografia non è solo il mio tallone di Achille ma anche quello di Martina", "Praticamente Martina ha già anticipato che la regione fortunata non è quella detta dalla concorrente (ne per 50.000 ne per 100.000)", "Martina Miliddi si sta preparando per il suo Sanremo", "Beh, direi Umbria se la ballerina aveva tutta sta difficoltà", "Martina ormai talmente dentro al programma che fa pure peggio di Herbert", "Ma Martina non conosce le regioni?", "Forse il marito vorrebbe cenare con Martina".