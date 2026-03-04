Veltroni, "Trump come Russia e Cina. Ora c'è solo una soluzione"

"Siamo davanti alla fine dell'ordine internazionale che ha garantito decenni di pace. Ciascuno, a prescindere dall'Onu, si sente arbitro della possibilità di intervenire militarmente. La Cina si sentirà autorizzata ad aggredire Taiwan e Putin a fare quello che ha già fatto in Ucraina. Quella di Trump è una iniziativa senza strategia e obiettivi chiari che può portare a esisti drammatici e incontrollati".

Walter Veltroni, intervistato da Repubblica, accomuna il presidente degli Stati Uniti ai dittatori di Cina e Russia. Tutti e tre i Paesi, spiega l'ex leader e fondatore del Partito democratico, rappresentano un pericolo per il mondo.