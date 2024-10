Liguria, niente aereo per Elly Schlein: dove segue lo spoglio, un pesante indizio

28 ottobre 2024 a

Elly Schlein sta seguendo lo spoglio delle elezioni regionali in Liguria dalla sede del Pd al Nazareno. La segretaria del Pd infatti è da poco arrivata nel suo ufficio romano. La leader dem seguirà dalla sede del partito i risultati che arrivano dalle elezioni regionali in Liguria.

Niente aereo come fece invece nel caso della Sardegna: raggiunse la Todde durante lo scrutinio. Questa volta dalle parti del centrosinistra c'è la massima prudenza nel commentare i dati che arrivano dalle varie sezioni. Bocche cucite al comitato di Andrea Orlando dopo la seconda proiezione di Opinio Rai che dà ancora in vantaggio, anche se la forbice si è ridotta, il candidato del centrodestra Marco Bucci.

I dati reali, dopo circa il 10% di sezioni scrutinate danno in vantaggio Andrea Orlando di tre punti percentuali su Bucci. A pesare per il momento il dato genovese, dove Orlando è avanti di nove punti. Su 113 sezioni scrutinate, sulle 653 totali a Genova, Orlando è in vantaggio di 4100 punti. Bucci è avanti sulle altre tre province. Lo scrutinio a quanto pare è un serrato testa a testa tra i due candidati. E a pesare su queste elezioni è anche il dato pesantissimo dell'affluenza che è letteralmente crollata al 45 per cento con un record in negativo nella provincia di Imperia.