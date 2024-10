La destra spiata, da vittima a colpevole

29 ottobre 2024 a

Anche se al Quirinale nessuno parla della questione, ci sono occhi che si aprono e risolini che cessano di colpo solo quando l’affronto colpisce lassù, dalle parti del capo dello Stato. Se i ladri di dati non avessero usato una mail intestata a Sergio Mattarella staremmo ancora lì, all’indifferenza e al dileggio che mesi fa hanno accolto Giorgia Meloni quando ha detto che «ci sono gruppi di potere che hanno utilizzato le informazioni riservate per fare gli interessi propri» e ha spronato la magistratura a «tirare fuori i mandanti». O Guido Crosetto, quando ha chiesto al parlamento di «interrogarsi sulle regole in atto, sulle persone che di queste cose possono abusare, su come queste cose possano influenzare la vita democratica e politica, indipendentemente dalle parti».

Concetti che ora ripetono anche i pm di Milano e ieri, a distanza di mesi, sono apparsi sulle prime pagine di tutti i quotidiani: «Rischio per la democrazia», «Dossier, pericolo democratico» e così via.