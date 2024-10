Sondaggio Porta a Porta, FdI vola oltre il 30 per cento. Per Pd e M5s altra batosta dopo la Liguria

29 ottobre 2024 a

a

a

Nemmeno il tempo di leccarsi le ferite per la sconfitta in Liguria che il centrosinistra deve fare i conti con nuovi numeri poco confortanti. Il sondaggio di Euromedia Research per Porta a Porta infatti segnala l'ascesa inarrestabile di Fratelli d'Italia che sfonda il muro del 30 per cento attestandosi al 30,4 per cento. In sette giorni il partito del premier ha guadagnato lo 0,4 per cento. Segue il Pd al 22,8% che perde lo 0,4%.

Un segnale chiaro quello degli elettori nelle intenzioni di voto: su scala nazionale il percorso della Schlein come leader di un campo largo (che di fatto non c'è) viene bocciato. E gli scontri interni al centrosinistra non aiutano nemmeno i grillini, pure loro in crisi profonda.

Infatti il Movimento 5 Stelle, invece, si attesta al 11,0% (in calo dello 0,6%). La Lega è all’ 8,7% (-0,1%) mentre FI all’8,6 % (-0,4%). Alleanza Verdi e sinistra al 5,1% e fa registrare una lieve flessione dello 0,1%. Stabile Azione mentre Italia Viva, al 2,6%, cresce dello 0,2%. +Europa al 2,2% sale di mezzo punto (+0,5%), Noi Moderati e Pace Terra e Dignità entrambi allo 0,7% guadagnano lo 0,2%. Infine Sud chiama Nord (Cateno De Luca) allo 0,6% (+0,2%). Le altre liste "cumulano" il 3, 6% (-0,1%).