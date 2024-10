Matteo Salvini e il video che prende in giro Elly Schlein: "Vincerà Orlando"

Roberto Tortora 30 ottobre 2024 a

Il risultato delle elezioni regionali in Liguria ha decretato la vittoria della coalizione di destra, con l’ex-sindaco di Genova, Marco Bucci, eletto governatore con circa 8mila voti in più rispetto al candidato Dem, Andrea Orlando. E, se Fratelli d’Italia deve accontentarsi del 15% a fronte di un PD trionfatore con il 28,4%, può invece sorridere Matteo Salvini, leader della Lega, che ha vinto il derby con Forza Italia attestandosi all'8,5%, a fronte dell’8% del partito fondato da Berlusconi.



Così, sui propri profili social, Salvini ha deciso di festeggiare la vittoria prendendo in giro il leader del Partito Democratico, Elly Schlein, con un video derisorio corredato da un messaggio: “E anche questa volta… centrodestra unito vincente e sinistra perdente!”. Nel video appare la Schlein in uno dei comizi finali della campagna elettorale che dice: “Le cose più belle sono quelle che facciamo insieme, sono felice”. Subito dopo, appare Salvini stesso in tv che afferma: “I liguri non sono fessi, hanno scelto e hanno scelto bene”.

Subito dopo, ancora il segretario del Partito Democratico che inneggia i propri elettori: “Questa è la volta buona, questa volta la Liguria cambia, con Andrea Orlando Presidente”. In un montaggio schizofrenico, appare subito dopo il neo-eletto Marco Bucci che esce in piazza acclamato dalla folla che urla: “Marco, Marco, Marco”. Quindi, per finire, ancora la Schlein ripresa nel giorno della sua elezione a segretario Dem: “Anche stavolta non ci hanno visti arrivare”. Quest’ultima frase, montata così, con il chiaro intento di seguire il suo significato letterale, cioè la sinistra non è arrivata a vincere le elezioni. Il tutto, montato con una musichetta irriverente che avrete visto in molte stories di gente comune che, per raccontare episodi grotteschi, la usa con la didascalia finale: “Directed by Quentin Tarantino”. Questa volta, invece, il regista è stato Matteo Salvini.