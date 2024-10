Pd, il convegno in Calabria finisce in rissa: "Ti ho fatto da servo per 15 anni", "Prendevi appunti"

30 ottobre 2024 a

a

a

Visto il clima che si respira all'interno dei convegni, non c'è da stupirsi se il centrosinistra perde le elezioni. A poche ore dal voto in Liguria, ecco che più giù, in Calabria, il Partito democratico si prendeva per i capelli. È accaduto durante una tavola rotonda su mobilità e trasporti organizzata in un hotel di Rende, dove si è presentato anche Mario Oliverio. L'ex presidente della Regione, da tempo assente agli incontri dem, ha fatto il suo ingresso scatenando l'ira del vicepresidente del consiglio Franco Iacucci.

"Hai parlato per quindici anni, vuoi ancora continuare?", ha subito perso le staffe Iacucci. "Mentre io parlavo tu per quindici anni prendevi appunti in una stanza", ha replicato a quel punto Oliverio mentre il vicepresidente ha proseguito: "Ti ho fatto il servo per quindici anni". A prendere le difese di Iacucci è stato Mimmo Bevacqua. Il capogruppo ha attaccato l'ex presidente della Calabria arrivando a dire: "Non puoi parlare, il tuo intervento non è in locandina. Abbiamo negato la parola anche ad altri sindaci".

"Chi ha vinto? Sono cose allucinanti...": Liguria, Cacciari la spara grossa da Floris | Guarda

Ecco allora che è intervenuto il responsabile nazionale Infrastrutture del Pd. Antonio Misiani ha poggiato il microfono sul tavolo sbottando: "Se non parla Oliverio io non intervengo, le parole non hanno mai ucciso nessuno". Che i rapporti tra Oliverio e Iacucci non fossero dei migliori, non è una novità. Nel 2021 Iacucci sfrattò Oliverio. Il consiglio provinciale di Cosenza aveva infatti approvato la restituzione dei locali concessi dall’ente alla Fondazione Europa Mezzogiorno Mediterranea (FEMM). Quella, cioè, presieduta dall’ex governatore regionale.