Edoardo Rixi: "Spiace non avere i pop-corn". Il campo largo deraglia in diretta tv e il leghista se la ride

"Mi dispiace non avere i pop corn": il leghista Edoardo Rixi lo ha detto in collegamento con David Parenzo a L'Aria che tira su La7, riferendosi allo scontro avvenuto in diretta tra Davide Faraone di Italia Viva e Alessandra Maiorino del M5s, due esponenti dell'ormai defunto campo largo. Al centro della discussione le regionali in Liguria, che hanno visto trionfare il candidato del centrodestra Marco Bucci contro il dem Andrea Orlando.

"È divertente vedere una situazione come questa - ha proseguito Rixi -. In Liguria si è fatto un errore di valutazione enorme, si è pensato che col giustizialismo si potesse governare una regione. Non c'era un progetto da parte del centrosinistra, una visione. Andrea Orlando ha fatto bene ma è stato lasciato da solo, anzi con dei veti che hanno impedito a lui di tenere su una lista che aveva creato e che si è sgretolata". Il riferimento è ai veti che il Movimento 5 Stelle ha imposto e che hanno portato i renziani a sfilarsi dalla partita.

L'ex deputato del Carroccio ha spiegato che il centrodestra ce l'ha fatta nonostante i non ottimi pronostici: "Noi siamo partiti con 12 punti sotto, la situazione sembrava irrecuperabile, abbiamo fatto un'ottima campagna elettorale. Ma se gli avversari non avessero sbagliato qualcosina difficilmente avremmo vinto, quindi questo è evidente. Dopodiché il fatto che noi avevamo un ottimo candidato e una visione per una Liguria che guardava al futuro e non al passato sicuramente ci ha aiutato. E ci ha aiutato anche il fatto che si è voluto, a sinistra, basare tutta la campagna elettorale strumentalizzando l'inchiesta giudiziaria invece che proponendo qualcosa. E questo, secondo me, li ha indeboliti fortemente oltre a portare un altissimo astensionismo, che ha colpito il centrodestra prevalentemente ma anche il centrosinistra. E secondo me non ha fatto bene neanche la dialettica tra le varie forze politiche, perché durante la campagna ci sono stati toni aspri, a volte eccessivi".

