Lucia Annunziata, una sparata apocalittica: "Cosa accadrà con la vittoria di Donald Trump"

Se vince Donald Trump in America, "arriverà a compimento il suo percorso politico autoritario. Qui si parla apertamente di fascismo, tabù lessicale ormai sdoganato": Lucia Annunziata lo ha detto in un'intervista a Repubblica parlando delle presidenziali Usa, che vedono da una parte il candidato repubblicano ed ex presidente e dall'altra la dem Kamala Harris. La giornalista ed europarlamentare di sinistra non solo sostiene che con il tycoon sia stato sdoganato il concetto di fascismo, non si capisce su quali basi, ma prevede anche le sue mosse in caso di vittoria: "Trump chiederà il disimpegno della Nato in Europa, in Medioriente appoggerà totalmente Netanyahu".

Invece in caso di vittoria della Harris, secondo la Annunziata, "Trump non lo accetterà. E c’è chi è preoccupato perché lei è arrivata alla candidatura con poca esperienza di governo e di politica". Per l'eurodeputata, inoltre, al governo Meloni conviene che vinca "paradossalmente Harris, perché le relazioni tra i due Paesi resterebbero deboli come sono. Con un Trump così ostile verso l’Europa, anche sull’economia, saranno guai pure per l’Italia". A seguire una battuta infelice: "E poi Meloni ha troppe foto con Biden che le bacia i capelli".

Dal punto di vista dell'Annunziata, inoltre, ad essere più preoccupati adesso sono "senz’altro i dem: la vittoria di Trump è avvertita come la fine della democrazia. Invece dalle parti del tycoon mi sembrano disposti a tutto. Se per loro il risultato sarà negativo, verrà rifiutato. Nella capitale si stanno blindando con griglie di ferro tutte le istituzioni". Poi ha aggiunto: "In tanti anni mai avevo visto un’America così divisa: si respira un’aria pesantissima. Chiunque abbia incontrato in questi giorni mi ha detto: comunque vada, nulla sarà più come prima".