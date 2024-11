Laura Boldrini piange, "come per magia": epocale crisi di nervi per Trump

07 novembre 2024 a

Laura Boldrini piange. L’ex presidente della Camera si sfoga su “X”: «Hanno vinto Trump e la sua narrazione feroce contro migranti, donne, persone “Lgbtqia+” perché, probabilmente, dall’altra parte non ci sono state proposte, oltre che narrazione, altrettanto convincenti ma di segno diametralmente opposto. Trump ha parlato alla pancia delle persone, alle loro paure, ponendosi come l’uomo forte in grado di risolvere ogni problema come per magia».

La deputata dem prosegue: «Negli Usa, come già accaduto in diversi Paesi europei, l'ultradestra raccoglie strumentalmente il consenso dei ceti popolari e del mondo del lavoro, mentre i progressisti non appaiono più come un punto di riferimento per la tutela dei diritti sociali. Battaglie come il salario minimo, la sanità davvero accessibile per tutte e tutti, la scuola pubblica diventano quindi cruciali e ineludibili ovunque».

È un crescendo: «Trump ha vinto anche per le sue posizioni sulle guerre in Ucraina e in Medio Oriente, alimentando l'illusione che lui porterà la pace. In realtà, i suoi stretti rapporti con Putin e con Netanyahu ci dicono chiaramente l’esatto contrario». I problemi internazionali li risolveranno lei ed Elly Schlein.