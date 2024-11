Pro-Pal, blitz nella sede di Leonardo. Guido Crosetto: "Pericolosi eversivi"

13 novembre 2024 a

"In questo momento dei sedicenti manifestanti pro Palestina, sono entrati negli uffici di Leonardo Aeronautica in corso Marche a Torino e stanno distruggendo ed imbrattando. Negli uffici era in corso un'importante riunione anche con personale della Difesa. Queste persone vanno trattate per ciò che sono, pericolosi eversivi, e non vezzeggiati come è accaduto a Bologna. I delinquenti non hanno colore politico, sono delinquenti e basta".

A scriverlo, su X, è il ministro della Difesa Guido Crosetto, che usa parole molto dure contro gli attivisti anti-Israele già al centro dei disordini in piazza a Bologna di sabato scorso, quando a braccetto con i militanti dei centri sociali di sinistra e cosiddetti "antifascisti", si sono resi protagonisti di violenti scontri contro le forze dell'ordine nel tentativo di interrompere un corteo organizzato e autorizzato di Casapound.

"Questo ennesimo episodio di violenza ci dimostra, ancora una volta, il vero volto dei militanti Pro Palestina, sempre supportati e incoraggiati dall'estrema sinistra ai vari livelli istituzionali, a partire da Torino", ha chiosato a proposito del blitz nella sede di Leonardo il capogruppo in Consiglio comunale di Fratelli d'Italia ed europarlamentare Giovanni Crosetto. "Solidarietà e vicinanza ai dipendenti e alle società coinvolte" aggiunge Crosetto, affermando che "queste intimidazioni antisemite ed antidemocratiche non possono essere definite attivismo politico. La sinistra filo-palestinese condanni questi episodi e la smetta di legittimare questi pericolosi sovversivi".