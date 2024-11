Fitto da Mattarella: una lezione per Elly Schlein

15 novembre 2024 a

Sergio Mattarella ieri ha ricevuto al Quirinale Raffaele Fitto, in corsa per la vicepresidenza e un posto da commissario dell’Unione Europea, il presidente della Repubblica ha detto «che si tratta di un incarico importante per l’Italia». I sovranisti a corrente alternata della sinistra non hanno fatto altrettanto perché sono completamente privi di spirito repubblicano, per il Pd e gli alleati dell’opposizione vale una sola regola, quella del tanto peggio tanto meglio. La gazzarra dei Dem a trazione Ruotolo è inqualificabile, d’altronde l’alfiere della Schlein si distingue ogni giorno per atti che passeranno alla storia della politica. L’ultimo è l’epico gesto di uscire da X, una sorta di esilio telematico a Capri, come già fece il compagno Lenin ai bei tempi del comunismo, quello vero. (...)



