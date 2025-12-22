Sara Munari, la donna alla testa dei ribelli di Askatasuna

Il sindaco Stefano Lo Russo aveva avviato un percorso per far entrare Askatasuna nella legalità. Si chiamava “Bene Comune”, progetto fuori dalla realtà fin dal nome, giacché l’amministrazione comunale e gli antagonisti del centro sociale non condividevano l’obiettivo. Per il primo era normalizzare l’immobile di corso Regina Margherita e consolidare il consenso presso l’associazionismo incolpevole che gli ruota intorno. Per i secondi era guadagnare tempo, perpetuare una situazione criminogena che gli consentiva di finanziare attività eversive, assalti a stazioni e commissariati e fare proselitismo. Il tribunale di Torino aveva dato anche una spinta al progetto, mandando assolti dal reato di associazione a delinquere dieci dei ventotto esponenti del centro sociale incriminati e condannando gli altri diciotto per reati minori come resistenza a pubblico ufficiale, violenza e danneggiamenti.

Le intenzioni saranno state buone, ma sono i leader del centro sociale a non esserlo. Da che è stato siglato il patto Bene Comune con il municipio, gli estremisti di Aska hanno seminato violenza in città più volte, mischiando la lotta no-Tav a quella pro-Pal e trovandosi spesso come compagni di scorribande i giovani extracomunitari delle periferie, altro grave problema di ordine pubblico del capoluogo piemontese.

E' dai settanta giorni di scontri, danneggiamenti e assalti, di violenza di piazza e dissenso organizzato con tecniche da guerriglia, irrispettoso delle maggioranze pacifiche che sfilavano per la causa palestinese, che nascono le perquisizioni che hanno dato luogo allo sgombero. Il sindaco ha dovuto cedere alle pressioni del governo e firmare il provvedimento perché la situazione era divenuta insostenibile, l’immobile è di proprietà del Comune e lui rischiava guai penali e amministrativi, visto che in costanza di patto gli antagonisti continuavano a commettere e organizzare reati utilizzando il centro sociale come quartier generale.