L'Eredità, "ma davvero fate?": bufera sulla puntata speciale

Una puntata speciale de L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, è andata in onda ieri, domenica 21 dicembre, in prima serata. Si trattava di un appuntamento, intitolato "Gran Galà Telethon", volto a raccogliere fondi per finanziare la ricerca e trovare cure a malattie genetiche rare che colpiscono molti bambini nel mondo. Tanti gli ospiti in studio e i concorrenti vip che giocano per donare denaro alla Fondazione. A spuntarla è stata la coppia formata da Ilaria D’Amico e Gianluca Gazzoli, che è riuscita a vincere e devolvere a Telethon 47.500 euro.

La coppia ha indovinato la parola "Allegria" ed è arrivata alla Ghigliottina dopo un Triello in cui si è scontrata con le Professoresse Linda Pani e Greta Zuccarello (a sorpresa concorrenti dello show) e Paola Perego in coppia con Frank Matano. Paolo Belli, invece, ha lasciato la gara prima del finale.

Proprio la parola "Allegria", però, ha suscitato qualche malumore tra i telespettatori a casa. Il motivo? Non sarebbe stata indovinata subito. "Manco Sant’allegria di Ornella Vanoni. Ma davvero fate?", ha scritto per esempio un utente su X. Un altro invece: "ALLEGRIA, amici ascoltatori. Il claim di Mike Bongiorno. E questi fanno tv". E ancora: "#leredita Quale allegria di Dalla, ma nessuno la conosce???".