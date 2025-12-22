L'aria che tira, Bassetti sbotta: "Non hai capito niente"

Forse non diventerà un celebre medico, ma Leonardo Dimola potrebbe avere un futuro in politica. Parola di Matteo Bassetti, celebre infettivologo genovese diventato famoso anche in tv ai tempi del Covid.

Ospite di David Parenzo a L’aria che tira su La7, il professore a un certo punto decide di devastare su due piedi il giovane studente rosso che lo scorso sabato insieme a un manipolo di “colleghi” si era presentato ad Atreju per contestare Anna Maria Bernini. In tutta risposta, la ministra li aveva bollati come “poveri comunisti”.

«La mia era una contestazione tutta nel merito - si difende lo studente del semestre filtro di Medicina in studio -. Fino a un giorno fa non si parlava di sanatoria, un ragazzo che non metteva 18 crocette in un test anche performando brillantemente negli altri due rischiava di perdere un anno e non andare nemmeno nei corsi affini. La ministra si è resa conto di aver sbagliato e ha fatto un passo indietro».

Parenzo concede a Dimola lo spazio di un video-messaggio per Bernini: «Ministro, perché mi ha dato del povero inutile comunista? Può renderci più chiara questa sanatoria che ha in mente di fare? È giusto selezionare i medici quando siamo in una situazione critica per il nostro sistema sanitario?».

Bassetti, in collegamento, fa il punto: «Eravamo tutti d’accordo sul fatto che il test di accesso a Medicina non andava bene. Oggi, molti di quelli che criticano il semestre aperto l’anno scorso erano i primi a fare le barricate. La modalità di selezione che avevamo prima non funzionava, e certamente ci potranno essere dei correttivi». «Dopodiché prosegue rivolgendosi a Dimola - io vorrei capire per chi parla, dice di rappresentare tutti gli studenti ma io ho modo di parlare con molti studenti che non si sentono rappresentati da questo signore». Medicina, sottolinea Bassetti, «non è per tutti, se uno studente dopo non aver passato l'esame di fisica dice che deve andare dallo psicologo bene! Eviti di fare il medico».

«Professore lei non ha capito niente del mio intervento», contesta lo studente facendo scaldare Bassetti: «No, è lei che non ha capito niente. Faccia lo studente, non il politico di basso livello! Lei fa politica! Lei rappresenta una parte. Sarà un bravissimo politico da grande, bravo!».