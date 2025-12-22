Natale, partner mio non ti conosco

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo



CHI SALE (Alta infedeltà) Un Natale decisamente laico e controcorrente caratterizza il palinsesto del Nove che contrappone all’ondata zuccherosa di cartoni e film natalizi una mattinata dedicata alle corna e alle tecniche per ingannare il partner. La trama di Alta infedeltà si basa su storie vere di tradimenti tra coppie, interpretate da attori. Venerdì dalle 7:30 alle 12 ampio spazio alla sesta edizione, l’ultima, ambientata nel periodo del Covid. Ascolti notevoli con punte sopra 120mila spettatori a episodio, un totale di quasi 800mila per le dieci puntate proposte in cui si son visti uomini e donne che cercavano le scuse più assurde per incontrare l’amante durante il lockdown o videochiamate erotiche tra lei travestita da infermiera e lui da pompiere o ancora meeting clandestini nel parcheggio sotterraneo del supermarket. Una maratona già sperimentata in passato ma che colpisce per la collocazione in pieno clima natalizio. Picchi del 4% di share nelle grandi città, tra donne single e laureati 35/44enni. Lo spicchio di nazione più disincantato che si riconosce in un format che più anti-natalizio non si può. ©RIPRODUZIONE RISERVATA.