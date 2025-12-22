Libero logo
Natale, partner mio non ti conosco

di Klaus Davilunedì 22 dicembre 2025
Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo


CHI SALE (Alta infedeltà) Un Natale decisamente laico e controcorrente caratterizza il palinsesto del Nove che contrappone all’ondata zuccherosa di cartoni e film natalizi una mattinata dedicata alle corna e alle tecniche per ingannare il partner. La trama di Alta infedeltà si basa su storie vere di tradimenti tra coppie, interpretate da attori. Venerdì dalle 7:30 alle 12 ampio spazio alla sesta edizione, l’ultima, ambientata nel periodo del Covid. Ascolti notevoli con punte sopra 120mila spettatori a episodio, un totale di quasi 800mila per le dieci puntate proposte in cui si son visti uomini e donne che cercavano le scuse più assurde per incontrare l’amante durante il lockdown o videochiamate erotiche tra lei travestita da infermiera e lui da pompiere o ancora meeting clandestini nel parcheggio sotterraneo del supermarket. Una maratona già sperimentata in passato ma che colpisce per la collocazione in pieno clima natalizio. Picchi del 4% di share nelle grandi città, tra donne single e laureati 35/44enni. Lo spicchio di nazione più disincantato che si riconosce in un format che più anti-natalizio non si può. ©RIPRODUZIONE RISERVATA.

alta infedeltà

