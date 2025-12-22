Silvia Salis e Ruffini, la manovra a tenaglia: è assedio alla Schlein

E sempre ieri due iniziative si sono svolte al centro. Una ad Assisi, a Santa Maria degli Angeli, dove è nato il laboratorio di “Comunità riformista”, che mette insieme varie associazioni territoriali, l’Avanti Psi di Enzo Maraio e il mondo vicino a Ruffini, che infatti era presente. «Il laboratorio che parte qui ad Assisi è di buon auspicio», ha detto l’ex direttore dell’Agenzia delle Entrate, «per cercare di chiamare a raccolta tutte le forze riformiste per contribuire a formare un pensiero politico. L'ambizione è quella di creare una comunità e poi quella di governarla, per fare e per contrapporsi a questo governo di destra che non sta portando avanti il Paese».

Il centro del centrosinistra torna a farsi sentire. Ha cominciato Silvia Salis, sindaca di Genova, con una lunga intervista sul Venerdì di Repubblica, mettendo in chiaro che non ha nessuna intenzione di candidarsi a eventuali primarie di coalizione. Poi, ieri, Ernesto Ruffini, fondatore dei comitati Più Uno (una riproposizione 2.0 dei comitati dell’Ulivo) ha dato una bordata a Elly Schlein. «Non la vedo come premier», ha detto in un’intervista al Foglio, aggiungendo che «ai miei occhi chi si vede adesso come premier, anziché guadagnare punti ne perde».

Intanto a Roma Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi e fondatore di Progetto Civico, altra realtà che prova a mettere insieme le esperienze civiche che da Nord a Sud sostengono maggioranze di centrosinistra, ha riunito i suoi sostenitori per gli auguri di Natale. «Gli spazi sui talk», si è lamentato, «non ce li danno», ma «il successo tra la gente è inversamente proporzionale alla presenza in tv. Ovunque siamo andati, dal nord al sud, abbiamo riempito sale con centinaia di persone. La realtà però batte la finzione. Non ci sentiranno arrivare». Ma «tra tre-quattro mesi, quando le regole saranno chiare, lanceremo una costituente per un nuovo partito».

Un partito che vuole stare nel centrosinistra. E che sarà pronto, se si faranno le primarie di coalizione, a candidare un proprio esponente. «Qualcuno di noi sicuramente lo farà», ha risposto Onorato a domanda precisa su questo.