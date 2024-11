L'Aria Che tira, Schlein si attacca alla "cornetta" con Giorgia Meloni: "Non mi risponde"

15 novembre 2024 a

a

a

"Quella della Consulta sull’Autonomia differenziata è una sonora bocciatura di una legge sbagliata che voleva spaccare il Paese come abbiamo detto in questi mesi chiedendo alla destra di fermarsi. A questo punto si devono proprio fermare". Così la segretaria del Pd Elly Schlein nel corso di un punto stampa a Terni, a margine di un evento elettorale a sostegno di Stefania Proietti. La segretaria dem non ha forse compreso il verdetto della Consulta che riconosce la costituzionalità della norma e invita il Parlamento a intervenire. Da qui anche il probabile stop al referendum promosso dalle sinistre. "Dalla Consulta è arrivata una sonora bocciatura di una legge sbagliata che spacca il Paese. Sono 7 rilievi che smontano la riforma. Avevamo chiesto alla destra di fermarsi, a questo punto devono farlo. È un fallimento del governo. Salvini mi diceva che l’autonomia è prevista dalla Costituzione e che mi avrebbe regalato una copia. Gli consiglierei di tenersela e leggerla con Giorgia Meloni", afferma Schlein. Poi parla del tema Fitto: "Noi non abbiamo mai messo in discussione e anzi abbiamo sempre detto che l’Italia, da Paese fondatore, debba avere un portafoglio di peso. Il problema politico e lo stallo che si è creato lo hanno creato i Popolari che stanno cercando in Parlamento di allargare strutturalmente la maggioranza alla destra. È uno stallo creato da Weber e Von der Leyen e ci aspettiamo che Von der Leyen, come stiamo cercando di fare noi insieme ai socialisti, contribuisca a risolvere la situazione. Il problema non è mai stato Fitto ma l’allargamento della maggioranza a destra".

"Sapete perché a sinistra non si fanno vedere insieme?: Conte e Schlein, colpo da ko di Meloni



Clicca qui per guardare l'intervento di Elly Schlein a L'Aria che Tira

Insomma la paura è quella di perdere "lo scettro" di Bruxelles. E la segretaria poi attacca ancora il premier: "Meloni dice che il Pd è anti italiano per la sua contrarietà alla vicepresidenza di Fitto in Ue? Sorrido perchè questa cosa chiarisce molto bene chi è la presidente del Consiglio. Ieri a mezzogiorno l’ho chiamata per chiederle perchè è una settimana che mi attribuisce cose che non ho mai fatto e che non ho mai detto. Mi attribuisce un corteo a cui non ho mai partecipato, assessorati regionali che non ho mai avuto e posizioni su Fitto che non ho mai assunto. Ma non mi ha risposto perchè sette ore dopo doveva andare a fare campagna elettorale. È Meloni che non risponde al telefono", replica collegata da Terni con "L’aria che tira" su La7. "Oltre a non rispondere a me al telefono sarebbe il caso che rispondesse agli italiani sui tagli che sta facendo sulla sanità pubblica, sulla scuola pubblica con 6mila insegnanti in meno», conclude la segretaria del Pd".