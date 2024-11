FdI smaschera Schlein e compagni con queste immagini: "Cercano di distogliere l'attenzione dal pericolo rosso"

15 novembre 2024 a

Quanto sta andando in scena a Torino è qualcosa di allarmante. Lo dice chiaro e tondo il sindacato della Polizia per cui "è un fatto gravissimo e sintomatico dell’innalzamento non solo del livello di tensione ma anche dell'aggressività di questi professionisti del disordine". Protagonisti gli studenti che si scagliano contro il governo e su cui la sinistra tace. Proprio così, di fronte al manichino con il volto del ministro Valditara bruciato, la sinistra non dice una parola. In un filmato diffuso dalla pagina ufficiale di X di Fratelli d'Italia si vede tutta "la violenza rossa che la sinistra finge di non vedere". Da qui il commento: "Lo sapete perché Elly Schlein e i suoi compagni di partito puntano sempre il dito contro di noi? Per distogliere l’attenzione dal pericolo rosso, reale e sotto gli occhi di tutti".

Indignata anche Forza Italia. "Ci risiamo - tuona Stefano Benigni, vicesegretario nazionale - anche oggi dobbiamo assistere a scene di violenza. Alle manifestazioni degli studenti a Milano e a Torino si è visto il peggio del peggio: manichini appesi, immagini di politici imbrattate con la vernice rossa, fantocci con le sembianze del ministro Valditara bruciati, e i soliti scontri con le forze dell’ordine. Sono queste le nuove generazioni che sta crescendo la sinistra? Solidarietà agli agenti, alla premier Meloni, ai ministri Bernini, Salvini e Valditara e al presidente di Confindustria Orsini. Queste scene non sono degne di un Paese civile. Vediamo se anche questa volta la sinistra giustificherà, o finalmente dirà una parola di condanna".

D'altronde il clima è incandescente. Per il Segretario Generale del SAP Stefano Paoloni, che ha commentato la notizia dei 18 poliziotti trasportati in ospedale a causa dell’esplosione di un fumogeno urticante, "è un'escalation pericolosa che può condurre solo a conseguenze più gravi se non saranno prese immediatamente contromisure e se la condanna nei confronti dei violenti non sarà unanime. Chi ha istigato alla rivolta sociale e tutti coloro per i quali la colpa è sempre di qualcun altro facciano una seria riflessione perché sono corresponsabili di questi gravi episodi".