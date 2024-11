Umbria, mistero prima dello spoglio: furto nella sede della Proietti, "aperta un'inchiesta"

18 novembre 2024 a

a

a

Ultime ore di voto con giallo in Umbria. Alle 15 si saprà chi avrà vinto le regionali tra la governatrice uscente del centrodestra Donatella Tesei e la sfidante Stefania Proietti, sostenuta da Pd, M5s, Alleanza Verdi e Sinistra, renziani e calendiani.

A Perugia, è stata infatti aperta una inchiesta per il furto avvenuto al comitato elettorale della stessa Proietti, in via Mario Angeloni 43: sono stati rubati un televisore da 75 pollici, due pc di ultima generazione, una cassa audio con microfoni. A essere forzata è stata la porta nel sotterraneo. Sul furto, per il quale è stata presentata denuncia, indagano carabinieri e Digos. Sul posto sono in corso i rilievi della Scientifica. Al momento del furto il Comitato era deserto.

I seggi rimarranno aperti ancora per poche ore anche in Emilia-Romagna, per la seconda e ultima giornata di votazione. Il verdetto sui nomi dei nuovi Presidenti di regione sono attesi nel tardo pomeriggio. L'affluenza alle urne è risultata nella prima giornata di voto ieri, in calo. In Umbria a chiusura seggi alle 23 è stata del 37,8% a fronte del 64,7% del 2019 quando però si votò nella sola giornata domenicale. Nella Provincia di Perugia, in particolare ha votato ieri il 38,4% degli aventi diritto, in di quella di Terni il 35,9%. In Emilia Romagna anche meno. Fra le 7 e le 23 di ieri sono infatti andati a votare il 35,7% degli aventi diritto, a fronte del 67,2% che nella sola domenica di votazione nelle Regionali 2019 andò a votare.