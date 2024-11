Umbria, Giuseppe Conte fuori controllo: "Vittoria strepitosa!". Ma... "spiace, non vengo"

18 novembre 2024 a

"Vittoria strepitosa, le promesse last minute del centrodestra non hanno ingannato gli umbri. Nessun dubbio fossi tu la candidata migliore": il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte lo ha detto al telefono alla neo presidente dell'Umbria, Stefania Proietti. A differenza della leader del Pd Elly Schlein, in viaggio verso Perugia per festeggiare insieme alla candidata del centrosinistra, il presidente grillino non è riuscito a lasciare la Capitale. Il motivo? Lo ha spiegato lui stesso: "Stiamo preparando Nova, siamo in dirittura d'arrivo; non riesco a raggiungerti festeggiare e ad abbracciarti, la Costituente mi blocca a Roma".

Nonostante il grande entusiasmo dell'ex premier, in realtà alle regionali in Umbria il suo partito non è andato benissimo. La prima proiezione di consorzio Opinio per la Rai lo ha dato al 5,6%. Un dato minimo rispetto a quello conquistato dal Pd, primo partito al 30,2%. A seguire Fratelli d'Italia al 22%, Forza Italia all'8,7%, e la Lega al 7,5%. Infine c'è Avs al 4,9%. Questo il dato con il 31% del campione.

Intanto, sono arrivati gli auguri ai neo presidenti di Emilia Romagna e Umbria anche da parte del premier Giorgia Meloni: "Desidero rivolgere i miei auguri di buon lavoro ai nuovi presidenti della regione Umbria, Stefania Proietti, e della regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale. Al di là delle differenze politiche, auspico una collaborazione costruttiva per affrontare le sfide comuni e lavorare per il benessere e il futuro delle nostre comunità. Un ringraziamento sentito va a Donatella Tesei ed Elena Ugolini per l'impegno, la dedizione e la passione dimostrati in questa competizione elettorale".