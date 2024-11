Bandecchi-Furfaro, esplode la rissa a La7: "Falsi come Giuda!", "Le posso dare un consiglio?"

19 novembre 2024 a

a

a

"Questa è la vittoria di Elly Schlein?": David Parenzo lo ha chiesto a Marco Furfaro del Pd, ospite a L'Aria che tira su La7, a proposito del trionfo del centrosinistra alle regionali in Umbria ed Emilia Romagna. "Questa è la vittoria, intanto, di due bravissimi amministratori, mando un abbraccio a Stefania e Michele (Proietti, neopresidente dell'Umbria, e de Pascale, neopresidente dell'Emilia Romagna, ndr), che non solo sono due bravissime persone umanamente parlando, ma sono stati anche capaci di amministrare, e questo è stato loro riconosciuto, unendo due cose fondamentali per la politica: la capacità di sognare e la capacità di fare", ha risposto il dem.

Furfaro, poi, ha sottolineato che da una parte va avanti "il buon governo dell'Emilia Romagna", prima amministrata da Stefano Bonaccini, e dall'altra c'è "la bandiera della sanità pubblica" che passa nelle mani della sinistra "in una regione in cui rispetto all'eccellenza del passato si stava scivolando verso la privatizzazione e la mancanza di cure". Queste parole hanno fatto scoppiare a ridere Bandecchi, sindaco di Terni, che si è rivolto al dem dicendo: "Voi siete falsi come Giuda! E dirvi Giuda è un complimento". Una dichiarazione che per un attimo ha fatto calare il gelo in studio. "Le posso dare un minimo consiglio? Oggi un po' più basso! E comunque non lo dico io, lo hanno detto gli elettori", ha replicato sorridendo Furfaro. Ma il primo cittadino ha insistito: "Voi imbrogliate le persone confondendo la sanità convenzionata con la sanità privata".

"Falsi come Giuda!": Bandecchi contro Furfaro a L'Aria che tira, guarda qui il video