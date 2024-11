Roberto Speranza rispunta dopo la foto fantozziana: "Che meraviglia!"

20 novembre 2024 a

a

a

Ce lo ricordavamo tutti così: con il cartello in mano per inneggiare a Kamala Harris durante la convention democratica di Chicago. Roberto Speranza, dopo la foto fantozziana a sostegno della candidata dem sconfitta nettamente da Donald Trump, è ricomparso ieri. Sulla piattaforma “X” - abbandonata da molti compagni in polemica con il superconsulente del nuovo presidente Elon Musk- Speranza ha scritto così nel tardo pomeriggio: «Emilia-Romagna e Umbria. Che meraviglia». Un tweet celebrativo delle due elezioni regionali vinte dal centrosinistra, in due delle tradizionali roccaforti dei progressisti italiani.