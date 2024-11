Danilo Toninelli, la sparata: "Una legge per invalidare le elezioni"

Roberto Tortora 20 novembre 2024 a

a

a

Delirio social di Danilo Toninelli, ex-ministro per le Infrastrutture e i Trasporti nel primo governo Conte, che ha così commentato la vittoria in Emilia-Romagna e in Umbria del Partito Democratico. Siffatto delirio è stato pubblicato nel cuore della notte tra martedì 19 e mercoledì 20 novembre, intorno alle 2 del mattino.

Si parlava di Emilia-Romagna e Umbria. Nel primo caso Michele de Pascale ha prevalso su Elena Ugolini, mentre in Umbria Proietti ha avuto la meglio sulla governatrice uscente Tesei. Il dato più preoccupante, però, è quello relativo all’astensionismo, soprattutto in Emilia-Romagna, dove si è espresso solo il 46,42% degli aventi diritto. Quasi 800mila elettori in meno rispetto alle precedenti regionali, quando si recò ai seggi il 67,27% degli elettori. Poco meglio è andata in Umbria dove alle urne si è recato il 52,3% degli aventi diritto, ben al di sotto della precedente consultazione dove l'asticella si fissò al 64,69%.



Toninelli ammonisce il capo del Pd e lancia una proposta bizzarra: “Ma come fai ad esultare per le elezioni in Emilia Romagna e in Umbria tu, Elly Schlein, che sei a capo del Partito Democratico? Ti rendi conto che in Emilia Romagna sono andati a votare quasi 1 milione in meno di elettori rispetto alle elezioni di quattro anni fa? Cioè una debacle totale, significa che non c'è nessun partito e leader politico che stimola le persone, che le fa appassionare alla politica, che fa alzar loro il culo dalla sedia per andare a votare. E questi signori esultano? Sapete cosa vi dico? Qua l'unica proposta seria che si dovrebbe fare, per dare un po' di cambiamento, per obbligare questi partiti tutti uguali a cambiare un po'? Una legge che invalida le elezioni se non partecipa la metà degli aventi diritto al voto più uno, a tutti i livelli, nazionale, regionale e comunale. Questa sì che sarebbe una proposta che farebbe alzare il culo ai politici, invece che star lì ad esultare per una sconfitta clamorosa, perché quando tu non rappresenti neanche un quarto degli aventi diritto al voto ma che cazzo esulti?!”.