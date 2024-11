Matteo Salvini sul Veneto: "Chiederemo la regione e il terzo mandato per Zaia"

22 novembre 2024 a

a

a

Lo sguardo di Matteo Salvini è rivolto al futuro. E alcune delle prossime mosse il vicepremier e leader della Lega le anticipa in un'intervista al Messaggero. Si parte dal Veneto, il "regno" di Luca Zaia, il Doge, il governatore che gode di un consenso popolare stellare.

E Salvini dice chiaro e tondo di mirare ad un terzo mandato per Zaia alla guida della regione. "Sì, certo. Chiaro, chiederemo il Veneto. Il terzo mandato? Noi chiederemo anche quello, certo, ne parlerò con Giorgia Meloni". Così il ministro delle Infrastrutture al quotidiano capitolino. "Ovviamente - aggiunge - ora la priorità è la legge di bilancio. Non sarà facile sbloccare il terzo mandato", ammette Salvini.

Dunque sulla possibile escalation della guerra in Ucraina - con Kiev autorizzata a colpire in Russia con missili Usa a lunga gittata e l'immediata, e brutale, risposta di Vladimir Putin - risponde: "Cosa ne penso? Che il prossimo presidente si chiama Donald Trump e se ne occuperà bene lui. La pace è vicina? Sì".

Per inciso, anche sul Fatto Quotidiano ci sono delle battute di Salvini, intercettato in Senato. E anche al quotidiano di Marco Travaglio, il leghista conferma: "Il Veneto? "Noi lo chiediamo, certamente. Con calma ma lo chiediamo". Lo stesso per il terzo mandato per i presidenti di Regione: "Noi chiediamo anche quello, come il Veneto. Ora la priorità è la legge di Bilancio, poi vedremo...". Anche sull'Ucraina, ribadisce il concetto: con Trump alla Casa Bianca, la pace è più vicina.