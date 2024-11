Giorgia Meloni all'Anci: "Sul Pnrr siamo nella fase 2, niente errori o ritardi"

22 novembre 2024 a

a

a

Giorgia Meloni manda un messaggio all'Anci, l'associazione nazionale comuni italiani. È l'occasione per ringraziare gli amministratori locali per il loro lavoro nelle istituzioni del Paese ma anche per sottolineare i risultati raggiunti dall'Italia sul fronte del Pnrr: "Nell’attuazione del Pnrr ci siano state criticità, ma dobbiamo essere fieri del fatto che il metodo che abbiamo inaugurato ha fatto la differenza e ci ha consentito oggi di essere i primi in Europa per obiettivi raggiunti e per avanzamento finanziario del Piano Nazionale di ripresa e resilienza". "Non è un risultato del governo, è un risultato di tutto il sistema Italia", ha aggiunto la premier.

Poi avverte proprio sul Pnrr: "La fase due del Pnrr e fondamentale, forse la più importante di tutte, nella quale non possiamo permetterci errori e ritardi. Anche per questo abbiamo istituito una cabina di regia per mettere tutti i soggetti coinvolti attorno allo stesso tavolo, per risolvere subito i problemi". Poi, rivolgendosi agli amministratori locali, ha aggiunto: "Certo ci sono ancora tanti problemi da risolvere, ne sono consapevole, ma penso che la direzione intrapresa sia quella giusta. Sono molto d’accordo con il presidente Manfredi quando dice che i Comuni svolgono un ruolo fondamentale per ridurre i tanti divari che esistono e ancora permangono nella nostra Nazione. Non c’è solo il divario tra Nord e Sud ma anche quello tra Costa tirrenica e Costa adriatica e altro ancora. E questo è il motivo per il quale questo governo ha stabilito l’obbligo di destinare alla regioni del Sud almeno il 40% dei fondi pluriennali degli investimenti".

"Quanti sono i nostalgici del fascismo tra chi vota Meloni?": Bruno Vespa incenerisce la sinistra

Infine parole chiare su chi lavora per la collettività indossando la fascia tricolore: "Voi sindaci fate la differenza ogni giorno: siete il volto più prossimo dello Stato, i primi difensori dei cittadini. Vi prendete cura delle persone e delle comunità che vi sono state affidate e lo fate senza risparmiarvi, perché non potreste risparmiarvi, giorno e notte, festivi compresi, spesso con mezzi che restano inadeguati".