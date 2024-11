Sondaggio da incubo per la sinistra: Fitto e Meloni volano, dov'è arrivato FdI

24 novembre 2024 a

a

a

A quanto pare la battaglia contro Raffaele Fitto portata avanti dalla sinistra in Europa non è affatto piaciuta agli elettori italiani. Infatti secondo un sondaggio Lab21.01 per Affariitaliani, la scelta dei progressisti è stata sonoramente bocciata. E a dimostrarlo sono i numeri: 3 italiani su 4 apprezzano la nomina di Raffaele Fitto alla vicepresidenza della Commissione Ue. Il 72,4%, ritiene giusto che l'Italia abbia quel ruolo a Bruxelles con Raffaele Fitto. ma c'è di più.

La sinistra viene bocciata anche per la reticenza nel condannare senza se e senza ma le recenti violenze di piazza. Il 59,8% del campione ritiene che i leader del Pd e in generale non abbiano condannato abbastanza le manifestazioni pro-Palestina e non solo che molto spesso sono sfociate in violenze contro le forze dell'ordine. Poi ci sono i dati dei partiti e delle intenzioni di voto. FdI resta saldamente in testa con oltre il 30 per cento. Dietro c'è il Pd con il 21,5.

Il sondaggio dopo le Regionali è una doccia fredda per la sinistra: chi sorpassa Elly Schlein

Poi i Cinque Stelle con l'11,1 per cento. Al quarto posto la Lega con il 9,2 per cento e a seguire Forza Italia con l'8,4 per cento. Verdi e Sinistra sono al 5 per cento mentre Azione e Italia Viva sono rispettivamente al 3 e al 2,6 per cento.