Beppe Grillo piomba su Nova, caos sui 5s: "Da francescani a gesuiti"

24 novembre 2024 a

a

a

"Da francescani a gesuiti". Beppe Grillo piomba così sulla Costituente del Movimento 5 stelle in corso a Roma. Mentre la votazione sta procedendo, ma si sa già che i quesiti sottoposti agli iscritti hanno superato tutti il 50% dei voti degli aventi diritto, pubblica uno stato Whatsapp. Il linguaggio è come al solito criptico ma decifrabile: da francescani - il Movimento è nato il 4 ottobre, giorno in cui si ricorda San Francesco D’Assisi - a Gesuiti. Una stoccata al Movimento e al suo leader che sta decidendo di cambiare pelle.

La foto che Grillo mette sul web è quella di San Francesco a Ripa con il sasso usato come cuscino dal poverello di Assisi. Intanto, a quanto pare, è stato chiuso il voto online degli iscritti sui quesiti del processo costituente del Movimento 5 stelle. L’annuncio arriva dal palco della convention Nova, a Palazzo dei Congressi, a Roma. L’evento si chiuderà oggi con i risultati del voto. E Alessandra Todde, presidente della Sardegna e tra le più vicine a Conte mette alla porta Beppe: "Non ho assolutamente nostalgia di Beppe Grillo, anche perché sono arrivata dopo. Credo che sia importante riconoscere come è nato il Movimento, ma altrettanto importante è riconoscere i limiti che questo tipo di nascita anti-sistema ha avuto. Sono per una democrazia matura, partecipativa, adulta e che sappia portare fuori i valori di ciò che siamo, ossia una forza progressista che vuole parlare agli ultimi".