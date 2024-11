Toninelli? Sperava nel flop, gli è rimasto il tonno: l'ultima figuraccia

Alessandro Gonzato 25 novembre 2024 a

Tifava per il mancato raggiungimento del quorum: «In tantissimi non voteranno». Danilo Toninelli, rimasto grillino, invitava gli iscritti M5S all’astensionismo: «Attenzione che il non voto, se non si raggiunge il quorum, invalida la consultazione. È una scelta politica legittima».

Abbiamo dovuto sistemare la sintassi mala ricostruzione è questa. Niente: l’ex ministro delle Infrastrutture che vedeva tunnel inesistenti è rimasto deluso. Gli è rimasto solo il tonno, quello in vetro che diceva di non riuscire più a comprare (un milione in 9 anni di parlamento), ma dopo lo sbertucciamento oceanico ha fatto dietrofront: se lo può ancora permettere.

Il Toninelli con una “n” se la prende con gli ex compagni che hanno rilasciato «interviste a profusione per invitare ad andare a votare i quesiti dell’assemblea costituente». «Non comunicano più come me, mettendoci la faccia», ha protestato in un video. «Usano i giornali, strumenti novecenteschi contro i quali siamo nati». Toninelli è uno dei massimi esponenti dell’uno che doveva valere uno.