Unicredit-Bpm, Capezzone: "Ecco chi è l'Otello Celletti della politica italiana"

Daniele Capezzone nel suo "Occhio al caffè" presenta i principali fatti che trovano spazio sui quotidiani nazionali. Al centro della cronaca di oggi c'è il tentativo di scalata da parte di Unicredit su Bpm. E Capezzone cita l'intervista a Misiani (Pd) su Repubblica: "Da un lato attacca il governo e dall'altro anche i parlamentari del centrodestra. Mi sembra un po' anche lui un Otello Celletti della politica italiana. Del resto siamo abituati a queste dinamiche. Qualcuno si mette in testa il caschetto, indossa i guanti, fa il vigile e decide chi passa e chi no". Poi, lo stesso Capezzone si sofferma su altri temi come ad esempio le parole di Giorgia Meloni sui crimini commessi dagli immigrati e anche quelle di Matteo Salvini: entrambi massacrati per aver detto la semplice e pura verità sui numeri che oggi Libero, in edicola, vi mostra e vi spiega. Qui di seguito la clip completa della rassegna di Daniele Capezzone.