Stefano Bandecchi e il video del water: "Ecco che fine farà la sinistra"

28 novembre 2024 a

Stefano Bandecchi punge la sinistra e lo fa con un video in cui mostra un water. Dal suo profilo Instagram il sindaco di Terni, nonché leader di Alternativa popolare, vuole "dare un cenno a tutti voi che scrivete sul mio profilo e che votate a sinistra". Ecco allora il punto: "Per me il vostro valore è quello che potete vedere. E per me le vostre parole hanno lo stesso significato di ciò che potete ammirare", afferma nel filmato dove Bandecchi è presente solo in voce. "Cosa vi devo dire? A... vi ci ho già mandato sette-otto volte. Per me voi di sinistra già non valevate.... Però adesso valete ancora meno. In più mi avete fatto proprio..., perché secondo me la vostra stupidità non ha limiti".

Finita qui? Niente affatto: "Quindi penso che farete questa fine, una fine molto semplice", conclude mentre si sente tirare lo sciacquone e si vede l'acqua scendere. Poi in uno dei commenti rincara la dose: "Per la sinistra tutta senza distinzioni e tenete a cuccia i vostri cani. Differentemente libererò i miei". Solo qualche giorno fa è diventato virale sui social un video che ritrae il sindaco di Terni mentre solleva un motocarro a tre ruote "Ape" come prova di forza.