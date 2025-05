Affari Tuoi, la figuraccia di Stephan senza precedenti

Nella puntata di Affari Tuoi del 6 maggio 2025, Stephan, maestro di sci della Valle d’Aosta, ha vissuto una partita sfortunata. Accompagnato dalla madre Erica, ha giocato con il pacco numero 12, presentando il Genepì come specialità regionale. La sua gara è iniziata in salita: il primo pacco, Piemonte, conteneva solo 50 euro, seguito dall’eliminazione di premi importanti come 200.000 e 300.000 euro. Nonostante qualche ripresa con pacchi minori, come 1 euro, Stephan ha rifiutato offerte del Dottore, tra cui 13.000 e 15.000 euro, deciso a proseguire. La svolta sembrava arrivare con la Regione Fortunata, ma la scelta della Basilicata si è rivelata errata, così come quella dell’Umbria, lasciandolo a mani vuote.

Sui social, la Basilicata è diventata oggetto di ironia e delusione. Su X, molti utenti hanno commentato la sfortuna di Stephan, con frasi come “La Basilicata porta male, sempre un flop!” o “Regione Fortunata? Più sfortunata per Stephan!”. Alcuni hanno scherzato sul fascino della regione, ma altri hanno criticato la sua “maledizione” nel gioco, citando episodi simili. Tuttavia, c’è chi ha difeso la Basilicata, sottolineando che “non è la regione, ma la fortuna che manca”. La partita ha acceso dibattiti, con fan del programma che hanno espresso empatia per Stephan, apprezzando il suo coraggio nel rifiutare le offerte, pur senza successo. La Basilicata, però, resta al centro di meme e battute.