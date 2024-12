Grillo, guida un carro funebre e attacca Conte: "Mago di Oz, fatevi un altro simbolo"

03 dicembre 2024 a

Beppe Grillo, fondatore e garante del Movimento 5 Stelle, parla in una diretta Facebook mentre è alla guida di un carro funebre. "Sono ottimista per le votazioni del 5 dicembre - ha detto in riferimento al voto della Costituente, che si ripeterà per una seconda volta come richiesto dal comico stesso -. Vi parlo come garante e custode dei grandi valori del Movimento Cinquestelle. Valori scomparsi in questi 5 anni. Io come garante non intervenivo in nulla, tutti i progetti che inviavo al Mago di Oz (Giuseppe Conte, ndr) non arrivavano mai a nulla perché non si faceva trovare. Gli ho mandato una cinquantina di progetti, meraviglio, ma non si è fatto più trovare: la sua dinamica è stata quella di non farsi più trovare da me".

Il primo voto, al termine della Costituente del Movimento, chiusa con la kermesse Nova domenica 24 novembre, aveva decretato l'eliminazione del tetto dei due mandati e la cancellazione del ruolo del Garante, proprio quello ricoperto da Grillo. Che in un secondo momento ha chiesto di ripetere la votazione, ora in programma giovedì 5 dicembre. E proprio sulla votazione il fondatore del M5s ha detto: "È stata fatta per mandare via me, i due mandati e la situazione del presidente. Sono state fatte 20 domande per coprire quelle tre. Io vi pongo un dubbio, so di aver già perso, ma sono ottimista perché questo Movimento aveva un'identità straordinaria". Riferendosi a Conte, poi, ha aggiunto: "il modo di comportarsi di Oz è stata la carta vincente per disintegrare il Movimento nella sua identità. Conte soffre di una sindrome compulsiva di ripetizione a specchio".

Sulla disputa relativa al simbolo del partito, infine, Grillo ha dichiarato: "Vedere questo simbolo rappresentato da queste persone mi dà un senso di disagio. Fatevi un altro simbolo, andate avanti e fate le vostre cose. Il Movimento è stramorto, ma è compostabile. L'humus che c'è dentro non è morto". E un avvertimento sul futuro: "Cercate di pensare che questo Movimento avrà un altro decorso e meraviglioso, che ci siate voi o no".