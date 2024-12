Roberto Formigoni, sorpresa alla cena con Tajani: "Tornare in politica? Mai dire mai..."

03 dicembre 2024 a

Un clamoroso ritorno in campo? Per tutti in Regione Lombardia era "il Celeste". Meno di un mese fa Roberto Formigoni è tornato al Pirellone. Non si faceva vedere da undici anni, da quando cioè si era chiuso (nel 2013) il suo lungo governatorato, durato quasi un ventennio. A costringerlo al passo indietro l'inchiesta giudiziaria e dalla condanna per i finanziamenti alla clinica Maugeri di Pavia.

Il 5 novembre scorso l'ex governatore aveva partecipato alla commemorazione del suo storico assessore al Bilancio, Romano Colozzi. E ieri sera, lunedì 2 dicembre, si scopre che Formigoni era alla Fiera di Treviglio per una cena di Natale con Antonio Tajani, organizzata dalla segreteria regionale di Forza Italia. Accanto a lui era seduto l'ex sindaco di Milano, Gabriele Albertini. Poco più in là tra i commensali l'eurodeputata Letizia Moratti, presidente della Consulta nazionale azzurra, a sua volta ex sindaca del capoluogo lombardo.

"Si può dire che è tornato anche in politica?", ha chiesto l'Adnkronos intercettandolo al telefono. Formigoni smentisce una discesa in campo, ma nello stesso tempo non la esclude citando una celebre frase di Bettino Craxi. "In questo momento non sto facendo politica, e non sto pensando a un impegno politico in futuro", premette l'ex presidente della Regione Lombardia. Ma a stretto giro aggiunge: "Dopodiché, come diceva Bettino Craxi, mai dire mai...". Insomma, una frase che lascia aperto un clamoroso spiraglio.

Albertini, sempre alla AdnKronos, ha spiegato di essere stato invitato dal segretario regionale di Forza Italia, Alessandro Sorte, e scherza: "C'erano oltre 500 persone. Come capita in queste occasioni, ci sono combattenti e reduci...". L'ex sindaco poi cambia registro e aggiunge: "C'erano ministri, alti dirigenti di partito, parlamentari, consiglieri comunali e regionali, assessori, semplici simpatizzanti. C'ero anche io che non rivesto alcun ruolo importante di dirigente, ma sono e resto vicino a Forza Italia. Alle ultime europee mi hanno chiesto di candidarmi...".

E ora? Albertini sorride per poi spendersi in un'altra citazione, ricordando i versi di Bocca di rosa, capolavoro di Fabrizio De Andrè: "Diciamo che io do buoni consigli ora che non posso più dare il cattivo esempio...", conclude Albertini.