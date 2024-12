Grillo, Alessandra Todde attacca: "Crono che si mangia i suoi figli"

05 dicembre 2024 a

"Crono che si mangia i suoi figli": così Alessandra Todde, governatrice della Sardegna nonché esponente di spicco del Movimento 5 Stelle, ha definito il garante Beppe Grillo, da mesi in lotta col leader Giuseppe Conte. "Lo ridico in maniera netta, a me di Grillo non interessa nulla, io sono preoccupata e interessata alla mia comunità, al fatto che dobbiamo definire chi siamo - ha detto l'ex vice del Movimento parlando con i cronisti a margine dell'approvazione del ddl sulle aree idonee alle rinnovabili a Cagliari -. Poi se qualcuno guarda semplicemente al passato perché vuole fare come Crono che si mangia i suoi figli, non è un problema mio".

Il riferimento della presidente di Regione è alla ripetizione della votazione degli iscritti del M5s per modificare alcune regole dello Statuto. Una prima votazione c'è stata dal 21 al 24 novembre e si è chiusa con la kermesse Nova, dove sono stati decretati sia l'eliminazione del ruolo del garante, quello ricoperto da Grillo, sia l'abolizione del tetto dei due mandati. Per il fondatore del Movimento, però, le procedure non sarebbero state trasparenti. Di qui la richiesta di una nuova consultazione, che è stata accolta. "Abbiamo definito chi siamo con un bellissimo evento che è stato quello di Nova - ha proseguito la Todde - stiamo lavorando per definire i nostri principi, i nostri valori, i nostri programmi e ciò che porteremo nell'agenda nazionale, regionale o ovunque possiamo esprimere degli amministratori. Quindi noi siamo concentrati sul futuro".

A invitare alla partecipazione al voto è stata anche la vicepresidente Chiara Appendino, che però non ha mai nominato Grillo: "Ci siamo sempre battuti per la partecipazione, per abbassare i quorum per i referendum, per la democrazia dal basso: invitare a non votare è la cosa più lontana che esista dai principi del Movimento. Io non solo voterò ma invito anche tutti gli iscritti a farlo. Dopo questa ulteriore tappa trarremo le somme e inizieremo a scrivere una pagina nuova per ridare un’identità forte al Movimento e risposte concrete ai cittadini".