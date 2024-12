Massimo Mallegni, dopo 30 anni in Forza Italia passa con FdI

05 dicembre 2024 a

Massimo Mallegni, dopo 30 anni trascorsi in Forza Italia, passa ufficialmente a Fratelli d'Italia. Le dimissioni dal partito di Silvio Berlusconi erano arrivate a sorpresa a fine ottobre, quando comunque aveva promesso: "Continuerò a seguire la politica". L'ex senatore toscano nonché ex sindaco di Pietrasanta, in provincia di Lucca, aveva spiegato di essersi allontanato dagli azzurri per via di un veloce e improvviso congelamento dei rapporti soprattutto a livello regionale. Oggi il passaggio ufficiale al partito del premier Giorgia Meloni.

A confermarlo è stato il diretto interessato, che in una nota all'Ansa ha dichiarato: "Oggi faccio parte della famiglia di Fratelli d'Italia, ringrazio la dirigenza di avermi accolto tra le proprie fila. Voglio essere un semplice militante che dà una mano e porta la propria esperienza. Sono un moderato di tradizione ma non significa che non sia un uomo d'ordine con sani principi e valori. Il centrodestra è la mia casa e il Partito Conservatore italiano, FdI, spero che possa governare il Paese per molto tempo".

Mallegni, poi, ha aggiunto: "Credo che avere ancora voglia di innovare, come sta facendo benissimo Giorgia Meloni, sia un grande valore. Oggi l'Italia, grazie a questo Governo ha riguadagnato centralità nello scenario europeo ed internazionale. La nostra presidente del Consiglio è riuscita a 'spostare' la maggioranza al Parlamento su un asse di centrodestra con la scelta di Raffaele Fitto di quale Commissario. Sono stati passaggi difficili ma avvincenti". Infine, parole di gratitudine per il Cav: "Mi ha insegnato tante cose ma la prima è stata quella di sognare e subito dopo credere e poi riuscire. L'idea rilanciata più volte della creazione anche in Italia di un Partito Repubblicano o Conservatore, in competizione con un Partito Democratico o Laburista, è uno dei 'chiodi' berlusconiani, ormai abbandonato da Forza Italia che persegue legittimamente la strada di una centralità per me troppo ammiccante".