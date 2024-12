La Bruchi inchioda Landini a ReStart: "Li avete firmati o no? Non si può sentire". E FdI infierisce

06 dicembre 2024 a

"Esilarante! Landini sciopera contro Landini". Fratelli d'Italia rilancia su X una porzione, significativa, dell'intervista che Maurizio Landini, segretario della Cgil, ha rilasciato a ReStart, il programma di Rai 3 condotto da Annalisa Bruchi.

Landini, sempre più in veste di capopopolo con dichiarate ambizioni politiche, quelle di soppiantare Elly Schlein e Giuseppe Conte come leader delle opposizioni, per settimane ha soffiato sul fuoco della "rivolta sociale", per trascinare in piazza migliaia di italiani nel giorno dello sciopero nazionale dello scorso 29 novembre. Una spallata, c'è da dire, mancata e che ha contribuito a far sollevare varie perplessità sulla strategia dei sindacati stessi.

"Salario minimo. Voi siete favorevoli ma poi avete firmato contratti da 5 euro. E' una accusa che fa il governo ma è nei fatti - sottolinea la Bruchi -. Come mai avete firmato per esempio il contratto della categoria dei vigilantes?. Li avete firmati o non li avete firmati questi contratti da 5 euro?".

"Sì sì - è costretto ad ammettere con un certo malcelato imbarazzo Landini -, diciamoci le cose come stanno: quelli erano contratti che erano 10 anni che non si rinnovavano, una delle ragioni per cui quei salari sono rimasti bassi era perché quei contratti non si rinnovavano e in Italia poi ci possono essere imprese che lavorano nel pubblico che possono tranquillamente...".

La Bruchi però lo interrompe e lo incalza: "Sì Landini però i sindacati che firmano contratti a 5 euro non si può sentire...".