Danilo Toninelli va a funghi: "Non so se riuscirò ad arrivare in tempo per la votazione di Conte"

Che Danilo Toninelli non avrebbe partecipato al bis della votazione M5s sui quesiti con cui si introduce la possibilità di cancellare il ruolo del Garante e di superare il limite dei due mandati per gli eletti si era capito già dopo la sua assenza alla Costituente del 23-24 novembre, e dopo le numerose interviste rilasciate.

Ma che l'ex ministro M5s andasse ironicamente, e letteralmente, "a funghi" come peraltro aveva suggerito Beppe Grillo nel video dal carro funebre lo si è scoperto oggi, con il video in cui lo stesso Tonielli ha accolto una delle suggestioni lanciate da Grillo, pur senza chiedere apertamente di disertare il voto.

Il Pd non ha ancora capito che Conte gioca per sè

Così eccolo, il Toninelli in versione cercatore di funghi: "Funghi... ma dove siete, funghi... Qui si sta facendo sempre più complessa la ricerca... Non ce n’è traccia. Io non lo so se riuscirò ad arrivare in tempo, a domenica alle 22, quando scade il voto per l'assemblea costituente di Conte, ma andate voi avanti a votare, voi che avete deciso di cancellare l’identità del Movimento Cinque Stelle - attacca - cancellando il limite dei due mandati. Perché senza i due mandati, senza questo limite, non è più il Movimento Cinque Stelle, è il partito di Conte. Guardate qua ragazzi, io non ce la faccio a rientrare per domenica... Dai, andate avanti voi che io continuo a cercare i funghi", conclude.