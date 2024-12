Report, "la telefonata di Sangiuliano alla moglie sul tradimento". Vergogna Ranucci, travolto dagli insulti

08 dicembre 2024 a

Da Report un nuovo agguato all'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, e sempre a colpi di fango. Ma questa volta Sigfrido Ranucci rischia grosso: a giudicare dalla reazione dei telespettatori e dai commenti indignati a senso unico al post su X che annuncia lo "scoop", la trasmissione di Rai 3 potrebbe venire travolta da un clamoroso effetto boomerang.

"In uno degli audio esclusivi di cui Report è entrato in possesso, Gennaro Sangiuliano racconta alla moglie, Federica Corsini, del suo rapporto con Maria Rosaria Boccia", comunica su X il profilo di Report, che pubblica un estratto della telefonata privata dell'ex ministro alla moglie. Un fatto intimo e doloroso, a cui lo stesso Sangiuliano, prima di lasciare il suo incarico, aveva fatto riferimento in una intervista concessa al Tg1 al direttore Chiocci. Ma a Ranucci non bastava e ha così deciso di esporre la crisi coniugale di Sangiuliano ai suoi telespettatori. Risultato? Una valanga di critiche.

"Mi fate schifo. Peggio di chi guardava nel buco della serratura", "E questo cosa aggiunge alla vicenda? Vorrei dire che siete caduti in basso ma in realtà ci siete sempre stati. Ora è solo più evidente", "Mi vergogno per questo cosiddetto servizio pubblico che di pubblico ha solo la funzione di fare mercato del privato di una donna, il cui marito confessa un tradimento e ne registra le prove. Fatico a immaginare una cosa più stomachevole in questi termini. Ci si è tutti impazziti", "Insomma siete arrivati al livello di Novella 2000", "Scusate queste sono conversazioni private chi caz***o ve le ha date? Scherziamo?", "Anche basta! Si è dimesso e lasciamolo in pace. L'altra lo 'amava' per un fine. Squallore", "È diventata una telenovela, basta, non ci interessa", "Il giornalismo d'inchiesta, dal buco della serratura è tutto", "Che schifo che fa col suo 'entrato in possesso'"", "Ma che coraggio, mi vergognerei solo ad ascoltare. Saranno fatti loro!! Sicuramente non guarderò", "Perché pubblicare il privato?", "Dovete chiudere", "Che squallore pubblicare queste cose. Vergogna", "Pubblicare colloqui privati oltre che deplorevole sarebbe anche illegale! State toccando il fondo! Vergognatevi…", "Che finaccia per un così bel programma, addio!", "Ma non saranno caxxi loro?", "Quando ci farete sapere che tipo di mutande porta Sangiuliano? Gli italiani lo vogliono sapere!", "Spero che vi denuncino. Questo è gossip a mezzo stampa, non giornalismo".