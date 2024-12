Ad Atreju spunta il "Gufoadvisor": così Fratelli d'Italia mette alla berlina Schlein e Boldrini

09 dicembre 2024 a

Babbo Natale con elfi al seguito, i re Magi, il presepe vivente e i mercatini di Natale, biliardini e tavoli da ping pong e l'ormai immancabile pista di pattinaggio. La festa di Atreju organizzata da Fratelli d'Italia al Circo Massimo parte sotto la pioggia battente, eppure il maltempo non sembra fermare i visitatori che si sono riversati numerosi nella vasta area allestita all'insegna della politica e del Natale.

L'accensione del grande albero da il via alla 25esima edizione, sulle note dei motivi natalizi più gettonati di sempre. Al Circo Massimo trovano spazio anche pannelli celebrativi del governo Meloni, nonché il 'gufoadvisor' - novità di quest'anno - con 'le migliori gufate della sinistra' e dei loro leader: da Schlein a Conte, passando da Calenda a Boldrini.

"La via italiana - Risposte concrete al mondo che cambia" è il titolo della kermesse di quest'anno, scelto per celebrare i risultati raggiunti dal governo Meloni. Tra le novità della manifestazione Radio in onda, l'emittente radiofonica di Atreju con una programmazione ad hoc. A chiudere la kermesse sarà la presidente di Fratelli d'Italia e premier Giorgia Meloni.

Il suo intervento é in programma alle ore 12.15 di domenica 15 dicembre e sarà preceduto da quelli dei vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani e dei leader di Noi moderati (Nm) e Unione di centro (Udc), Maurizio Lupi e Lorenzo Cesa.

Ad aprire il programma dei dibattiti, oggi, un dialogo con Marcello Pera, senatore di Fdi e già presidente del Senato; a seguire il panel "Uomini mai allineati" con Fausto Bertinotti, Paolo Bonolis e Pietrangelo Buttafuoco. Sul palco di Atreju questa settimana si alterneranno anche voci internazionali, a partire dal presidente dell'Argentina, Javier Milei, il cui intervento è previsto per sabato 14.