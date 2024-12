Arianna Meloni, "sorella mia il nostro orgoglio, tieni duro": il messaggio per la premier

11 dicembre 2024 a

"Avanti così sorella mia, tieni duro, sei il nostro orgoglio e noi siamo tutti qui al tuo fianco": Arianna Meloni, capo della segreteria politica di Fratelli d'Italia, lo ha scritto sui social per dare sostegno alla premier Giorgia Meloni. "Per i soloni della sinistra - ha poi aggiunto nel suo post su Facebook - l’Italia con Giorgia Meloni al governo sarebbe stata la nazione più isolata al mondo. Un brutto risveglio per tutti gli anti-italiani: la testata internazionale Politico che promuove Giorgia Meloni come la persona ’più potente d’Europa' e il settimanale britannico The Economist che posiziona la nostra Italia tra i protagonisti della ripresa economica globale".

La sorella della premier, dunque, è andata avanti continuando a rivendicare e sottolineare il lavoro della premier: "L’Italia finalmente, come merita, ha un posto centrale nello scenario globale e diventa un modello di successo e un esempio di rinascita".

Gli ultimi dati che incoronano la Meloni e il suo governo sono quelli dell'Ocse, secondo cui il tasso di disoccupazione è rimasto invariato al 4,9% a ottobre, ai minimi dal marzo 2022. Rispetto a settembre, i tassi di disoccupazione di ottobre sono rimasti invariati in 19 Paesi dell’area, sono diminuiti in 7 e sono aumentati in 5. L’Ocse ha segnalato proprio il "caso dell’Italia", dove il calo cumulativo del tasso di disoccupazione dall’ottobre 2023 ha raggiunto i 2,0 punti percentuali, "con il tasso che è sceso al livello più basso dall’inizio della serie nel gennaio 1983".