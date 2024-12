Elly Schlein in Albania per controllare il centro italiano: l'ultima pagliacciata, chi c'è con lei

13 dicembre 2024 a

Elly Schlein come un Magi qualsiasi. Anche la segretaria del Pd ora vola in Albania per "controllare" il centro di accoglienza sotto l'amministrazione italiana per cercare di frenare i flussi migratori verso il nostro Paese. La missione della segretaria del Pd arriva dopo le polemiche delle ultime settimane che hanno accompagnato l'avvio del progetto-Albania. Con la leader c’è Matteo Mauri, responsabile della Sicurezza del Pd.

Solo qualche giorno fa dal salotto di Giovanni Floris su La7, Elly Schlein aveva tuonato contro l'esecutivo: "Non ci facciamo più dire che non ci sono i soldi per assumere medici e infermieri negli ospedali. I soldi ci sono: hanno appena buttato 800 milioni di euro per questi centri inutili in Albania, calpestando i diritti delle persone portate lì per poi scoprire che era illegale e avrebbero dovuto riportarle indietro0.

Un inutile centro in Albania che sta diventando un canile a cielo aperto". Ora la "missione" per far propaganda. Intanto proprio sul fronte delle gestione die flussi migratoiri questa mattina si registra la resa della Geo Barents. L'ong che gestisce la nave ha annunciato che non salperà più e che di fatto l'organizzazione sarebbe "bersaglio di questo governo". Il segnale chiaro che le nuove norme funzionano e che è finito il tempo delle porte aperte a tutti nel nostro Paese.