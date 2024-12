Sondaggio, FdI a un passo dal 30 per cento. E una sorpresa: cosa cambia dietro la "locomotiva-Meloni"

Roberto Tortora 17 dicembre 2024 a

L’annuale kermesse di Atreju al Circo Massimo si è appena conclusa e, ancora una volta, Fratelli d’Italia ha visto il consenso accrescere e dar giustificazione al lavoro svolto finora. Il partito di Giorgia Meloni guadagna 2 punti e mezzo rispetto alle ultime politiche e oggi sfiora il 30%. Si andasse alle urne oggi, come spiegato dallo studio dell’Istituto Demopolis sul barometro politico italiano, FdI si confermerebbe nettamente in cima al gradimento degli italiani con il dato esatto di 29,5%.

Un incremento di un punto e mezzo rispetto a dicembre 2023. Alle spalle della locomotiva, il primo vagone è quello del Partito Democratico con il 24%, mentre il Movimento 5 Stelle oggi è al terzo posto con un 11,8%, in rialzo rispetto alle ultime europee. I partiti di governo, Forza Italia e Lega, viaggiano quasi di pari passo. Quello di Tajani fa registrare il 9% dei consensi, mentre quello di Salvini l’8,7%. Bene Alleanza Verdi Sinistra che avrebbe il 6,4%.

Distanti gli altri partiti minori, il centro non decolla come dimostrano le scarse prestazioni di Azione al 2,4% e di Italia Viva al 2%. L’astensione resta ancora molto alta, con 4 italiani su 10 che, se si votasse oggi, non andrebbero alle urne. Non voterebbero. “Analizzando i trend annuali dei primi 3 partiti – spiega il direttore di Demopolis Pietro Vento - il partito di Giorgia Meloni sfiora oggi il 30%, guadagnando 1 punto e mezzo rispetto al dicembre 2023 e 3 punti e mezzo sulle politiche 2022. Nel confronto con un anno fa cresce di 4 punti il Pd di Elly Schlein. Resta poco sotto il 12% il Movimento 5 Stelle di Conte, in lieve ripresa rispetto alle europee, ma ancora distante dal risultato ottenuto alle ultime elezioni politiche”. L’indagine è stata effettuata dall’Istituto Demopolis su un campione nazionale di 2mila intervistati, statisticamente rappresentativo dell’universo della popolazione italiana maggiorenne.