Nicola Fratoianni, la sceneggiata: "A Natale tutti più buoni", cos'ha regalato a Meloni

18 dicembre 2024 a

a

a

"Lei ha regalato delle cartoline a Meloni": David Parenzo lo ha detto a Nicola Fratoianni a L'Aria che tira su La7, riferendosi al gesto del leader di Sinistra italiana, che nell'aula di Montecitorio ha portato delle cartoline al presidente del Consiglio. "Sì - ha ribadito Fratoianni - gliele ho regalate perché a Natale siamo tutti più buoni". "Ci sono i vostri punti programmatici", ha spiegato quindi il conduttore. In una delle card mostrate in studio, per esempio, si legge: "Il futuro non è in armi, stop spese militari. Auguri di pace".

"È una campagna che abbiamo messo in campo come Alleanza Verdi-Sinistra - ha spiegato il leader di SI - perché pensiamo questo: continuiamo a correre nella spesa agli armamenti, aumentiamo la spesa militare senza che ci sia mai una fine, ma ogni spesa in più per armamenti è un diritto che scompare. La crisi climatica, per esempio, non la si ferma con i lanciarazzi".

"Scade più in fretta dello yogurt". Show tragicomico di Fratoianni: prende il megafono e...

Sulle spese sostenute dal nostro Paese in quanto membro della Nato, invece, Fratoianni ha detto: "Noi spendiamo meno di altri Paesi Nato ma arrivare al tetto del 2% secondo noi è sbagliato: significa spendere ogni anno qualcosa come 12-13 miliardi di euro in più. Ha idea di quante cose si possono fare? Noi viviamo in un Paese in cui le persone non sanno più come fare la spesa. E parliamo di beni di prima necessità, non di beni di lusso. Parliamo di un Paese nel quale ci sono 4 milioni e mezzo di italiani che hanno rinunciato a curarsi".

"A Natale siamo tutti più buoni": Fratoianni e le cartoline per Meloni, guarda qui il video de L'Aria che tira