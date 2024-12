Roberto Gualtieri umiliato da Cruciani: "Colossale figura di m*** per quelle 4 femministe della min***"

19 dicembre 2024 a

La censura perpetrata dal Comune di Roma Capitale amministrata dal dem Roberto Gualtieri ha scatenato un polverone mediatico che non accenna a placarsi. Dopo la decisioni di ritirare l'invito al concertone di Capodanno per Tony Effe, tanti altri artisti hanno deciso di boicottare l'evento. Basti pensare a Mahmood e Mara Sattei. Una scelta, dettata dalla solita difesa dei deliri femministi e progressisti, che si sta ritorcendo contro lo stesso Partito democratico.

Della vicenda - ovviamente - ne ha parlato anche Giuseppe Cruciani. Il giornalista, nel corso della trasmissione radiofonica condotta insieme a David Parenzo La Zanzara, non ha avuto la minima esitazione ad attaccare il sindaco di Roma e tutto il Pd. “Che figura di mer*** da parte del sindaco Gualtieri. Per stare dietro a quattro femministe della min*** che dicono che Tony Effe ha scritto testi sessisti, caccia Effe e gli altri artisti decidono di boicottare il concerto. Figura di mer*** colossale!”.

Gualtieri e la censura a Tony Effe? La nemesi della sinistra "vittima" delle femministe

Intanto, Gualtieri non sembra minimamente essersi reso conto di quanto stia accadendo intorno a lui. "Cominciano per me dei giorni ancora più intensi, come anche penso per molti di voi e quindi saranno delle feste un po' sui generis, in cui i giorni tradizionalmente dedicati al riposo saranno invece pieni di inaugurazioni e notizie importanti per la nostra città", ha detto il sindaco di Roma nel brindisi con la Stampa organizzato in Campidoglio. Poi, ha chiosato "vi abbiamo regalato, sul fronte più leggero, argomenti da raccontare, su cui prenderci in giro. Con la 'chicca' del concerto di Capodanno vi abbiamo dato tanto materiale per queste feste", ha concluso.