Zaia, "giustizia è fatta". Salvini assolto, "va ricordata una cosa": l'accusa del Doge a Open Arms

"Questa sentenza conferma che il Ministro Matteo Salvini agì con rigore e senso di responsabilità in una situazione delicata, evidenziando l'infondatezza delle accuse nei suoi confronti". Anche Luca Zaia, governatore del Veneto e big della Lega, esulta a caldo per l'assoluzione del vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture nel processo Open Arms.

Salvini era accusato di sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio per aver bloccato lo sbarco di 147 migranti dalla nave della ong spagnola nell'agosto del 2019, quando era ministro degli Interni: il Tribunale di Palermo lo ha assolto "perché il fatto non sussiste".

"Giustizia è fatta - sono le parole di Zaia -. Ho sempre creduto nelle buone ragioni che hanno guidato l'allora Ministro dell'Interno Salvini nelle sue decisioni. Accolgo con soddisfazione questa sentenza".

"Salvini - prosegue Zaia - ha agito nel legittimo interesse del nostro Paese e nel pieno rispetto delle sue responsabilità istituzionali. Va ricordato che, nel caso Open Arms, tutti i migranti con condizioni fisiche precarie furono sbarcati tempestivamente, mentre agli altri fu offerta la possibilità di lasciare la nave firmando un modulo che, tuttavia, non venne mai fatto sottoscrivere dalla Ong. Inoltre, la competenza per la designazione del Place of Safety (Pos) spettava alla Spagna o a Malta, non all'Italia, come chiarito dalla difesa. Nonostante ciò, la Open Arms ignorò le indicazioni ricevute da questi Stati, scegliendo deliberatamente di dirigersi verso l'Italia".

"Va anche sottolineato - conclude Zaia - che in contesti successivi e con i governi che seguirono la vicenda Open Arms, i tempi di attesa per lo sbarco sono addirittura raddoppiati, a dimostrazione di quanto fosse complessa la gestione di queste operazioni".