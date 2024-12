Gasparri contro Olivia Paladino: "Prima o poi anche l'Hotel Plaza", viene giù il Senato

28 dicembre 2024 a

"Quelli che non pagano le tasse le stanno pagando, prima o poi anche l'hotel Plaza verserà quei 29 milioni che pare debba allo Stato italiano di cui ho letto sui giornali": il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, lo ha detto nella dichiarazione di voto sulla fiducia posta dal governo sulla legge di Bilancio.

primSecondo quanto trapelato finora, ammonterebbe a quasi 30 milioni di euro il debito nei confronti del fisco della società che gestisce il grand Hotel Plaza a Roma, di proprietà di Olivia Paladino, compagna del leader del M5s Giuseppe Conte, e della sorella Cristina. A dare la notizia è stato Open.

Parlando della legge di Bilancio, invece, Gasparri ha detto: "Con convinzione e con orgoglio votiamo a favore di questa manovra, a favore del Governo Meloni di centrodestra, votiamo la fiducia ad un Governo che è un esempio di stabilità, di serietà, invidiato in Italia e nel mondo". Infine, la stoccata al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi: "Faccio gli auguri al nuovo presidente dell'Anci: appena Manfredi si abituerà al nuovo ruolo scoprirà che non è stato applicato il turn over agli Enti locali. Caro Manfredi, chiedi scusa e non pubblicare le veline che ti scrivono i funzionari di partito sul giornale di riferimento".