Festa del Tricolore, l'orgoglio di Giorgia Meloni e il silenzio della sinistra

07 gennaio 2025 a

a

a

Oggi, martedì 7 gennaio è la Giornata Nazionale della Bandiera. E in occasione di questa ricorrenza, la premier Giorgia Meloni ha voluto mandare un messaggio a tutti gli italiani sui social: "Amore per la Patria, memoria e rispetto per chi ha lottato per la nostra libertà, speranza per un futuro da costruire insieme. Sono tutti valori incarnati dal nostro Tricolore, che celebriamo in particolar modo oggi, in occasione della Giornata Nazionale della Bandiera. Un ponte che unisce storia e futuro, tradizione e innovazione, le nostre radici con il nostro domani. Simbolo di una Nazione forte e unita che sta tornando a farsi valere nel mondo. Continuiamo insieme a portare alto il nostro vessillo verde, bianco e rosso. Con orgoglio, passione e determinazione. Viva il Tricolore, Viva l'Italia".

Parole chiare a cui seguono quelle anche del ministro della Cultura, Alessandro Giuli: "Celebrare il tricolore nel giorno in cui 228 anni fa fu adottato dalla Repubblica Cispadana significa ricordare uno dei simboli della Repubblica Italiana citato esplicitamente nell’articolo 12 della Costituzione e profondamente radicato nella storia nazionale, in cui si riconoscono tutti gli italiani". "Celebriamo oggi i 228 anni del Tricolore, simbolo della nostra storia e della nostra identità. Nella Giornata nazionale dedicata al Tricolore rendiamo omaggio a quanti ogni giorno, con orgoglio, difendono i nostri valori", scrive sui social Forza Italia. Silenzio assordante dalla sinistra.