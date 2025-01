Sondaggio Ghisleri, Fdi supera il 31 per cento, Pd su: chi sprofonda in soli 20 giorni

10 gennaio 2025 a

a

a

Giorgia Meloni ha il vento in poppa. Il recente successo a livello internazionale con il rilascio di Cecilia Sala in Iran non ha fatto altro che incrementare quello che è già il trend dell’ultimo mese: la fiducia nel premier e nel suo partito sono in netta crescita. Secondo l’ultimo sondaggio pubblicato da Euromedia Research per Porta a Porta, Fratelli d’Italia si conferma primo partito con il 31.5% dei voti, con una crescita netta sul mese di dicembre di addirittura 1.5 punti percentuali.



Il Pd, secondo nei consensi, è lontanissimo: il partito di Elly Schlein si ferma al 24.3%, pur aumentando leggermente i suoi voti dello 0.3%. Se i dem non sorridono visto l’aumento del distacco dai meloniani, chi sta sfiorando la vera e propria crisi di nervi è il Movimento 5 Stelle. L’effetto post-costituente grillina è già svanito: nessuna ventata d’aria fresca per Conte e i suoi che, anzi, rispetto al sondaggio del 10 dicembre vedono calare a picco le percentuali del Movimento.

Primo sondaggio dell'anno, Mentana svela i numeri: ecco chi sale e chi scende





Il M5s si ferma infatti al 10%, appena sopra la soglia psicologica della doppia cifra, in ribasso dell’1.4%. Nel centrodestra è battaglia serrata per la seconda posizione dietro a Fdi: Forza Italia è momentaneamente davanti alla Lega con il 9.2% (+0.1%) contro il 9%. Più indietro Avs che si attesta al 5.3%. Lontanissimi Calenda e Renzi: Azione è sondata al 2.6%, Italia Viva all’1.9%.