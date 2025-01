Alessandra Todde, convocata la Giunta per le Elezioni per il 15 gennaio: la grillina può saltare

10 gennaio 2025 a

C'è una accelerazione nel caso Todde. Infatti è stata convocata per mercoledì prossimo, 15 gennaio alle 10, la prima riunione della Giunta delle elezioni, presieduta da Giuseppe Frau, consigliere di Uniti per Alessandra Todde e vicepresidente del Consiglio regionale.

L’organismo dovrà esprimersi in merito al caso della presidente della Regione, Alessandra Todde, che a causa di irregolarità nella rendicontazione delle spese per la campagna elettorale del febbraio 2024, è a rischio di decadenza. In base a quanto stabilisce il regolamento consiliare, il primo passaggio dell’organismo sarà di eleggere un vice presidente, poi si passerà immediatamente all’esame dell’ordinanza della Corte d’appello. "Durante la riunione", ha chiarito il presidente della Giunta delle elezioni, Giuseppe Frau, "verrà illustrato il provvedimento e, a quel punto, si avvierà un primo confronto con tutti i componenti. Negli incontri successivi, sarà effettuata un’attenta e rigorosa valutazione dell’atto, e saranno raccolti tutti gli elementi, i pareri e i documenti utili all’esame del caso. Al termine del lavoro istruttorio, riferiremo all’Aula del Consiglio regionale che, a quel punto, dovrà esprimersi". Ma c'è di più. La Procura di Cagliari ha aperto un fascicolo di accertamento sui rendiconti elettorali della presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde. L’iniziativa segue la trasmissione degli atti da parte del Collegio di garanzia elettorale della Corte d’Appello, che aveva riscontrato alcune discrepanze nelle dichiarazioni presentate dalla governatrice. L’indagine, in fase preliminare, è stata avviata con il cosiddetto "Modello 45", che consente di esaminare la documentazione senza formulare immediate ipotesi di reato nè iscrivere indagati nel registro. Questo approccio permette al pubblico ministero designato di analizzare le carte e valutare eventuali sviluppi futuri.

Procuratore capo, Rodolfo Sabelli, ha ricevuto ieri i documenti inviati dalla Corte, che comprendono le dichiarazioni patrimoniali e finanziarie dei candidati alle ultime elezioni regionali. Tra i punti oggetto di attenzione ci sono le presunte incongruenze tra il rendiconto inizialmente depositato dalla Todde e una successiva memoria in cui la stessa dichiarava di non aver sostenuto spese elettorali nè ricevuto contributi personali. Al momento non è stata formulata alcuna accusa, ma il Collegio di garanzia ha segnalato possibili violazioni penali legate alle dichiarazioni contraddittorie. In base alle procedure, il fascicolo sarà ora assegnato a un magistrato, che dovrà decidere se approfondire l’inchiesta o archiviare il caso.